Scompare Clio Bittoni Napolitano a poco meno di un anno dalla morte del marito, ex presidente Aveva 89 anni

Addio a Clio Bittoni Napolitano. Aveva 89 anni. Nata a Chiaravalle, in provincia di Ancona, la ragazza marchigiana che nel 1958 si laureò in Giurisprudenza a Napoli frequentò la stessa facoltà nella quale un decennio prima aveva studiato Giorgio Napolitano. Il primo incontro e il matrimonio tra i due furono l’anno successivo, nel 1959. Per 64 anni al fianco dell'ex Presidente della Repubblica italiana, Giorgio Napolitano, con il quale diceva di avere 'un rapporto alla pari'. Avvocata della Lega delle Cooperative, militante comunista, first lady, anti-presenzialista, è stata sempre allergica ai cerimoniali e alle auto blu nei 9 anni trascorsi al Quirinale.

"Se occorre un’esposizione, tengo presente occasioni utili a dare aiuti al volontariato o che riguardano la condizione della donna", osservava. Da bambina il padre, Amleto, viveva sotto la minaccia delle Camicie nere, e in precedenza era stato portato al confino dal regime fascista. Il 13 giugno 2014 accompagnò il Presidente Napolitano in visita ufficiale nella Repubblica di San Marino lasciando un affettuoso ricordo in quanti la incontrarono.

