La Consulta dei Sammarinesi all'Estero esprime cordoglio per la scomparsa Anna Maria Neri Ceccoli che ne è stata presidente per diversi anni. Neppure alcuni dolorosissimi colpi che le aveva inferto la vita – si legge nel messaggio - avevano mai potuto intaccare l’amore che aveva sempre provato per San Marino e per i suoi cittadini, ovunque residenti. Espressa vicinanza alla famiglia in questo momento di profonda tristezza.