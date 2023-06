LUTTO Scomparsa Anna Maria Neri Ceccoli, cordoglio dalla Consulta dei cittadini sammarinesi residenti all’estero

La Consulta dei Sammarinesi all'Estero esprime cordoglio per la scomparsa Anna Maria Neri Ceccoli che ne è stata presidente per diversi anni. Neppure alcuni dolorosissimi colpi che le aveva inferto la vita – si legge nel messaggio - avevano mai potuto intaccare l’amore che aveva sempre provato per San Marino e per i suoi cittadini, ovunque residenti. Espressa vicinanza alla famiglia in questo momento di profonda tristezza.

