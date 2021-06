Scomparsa di Guglielmo Epifani: il ricordo della CSdL

Scomparsa di Guglielmo Epifani: il ricordo della CSdL.

È morto Guglielmo Epifani, aveva 71 anni. È stato segretario generale della Cgil per otto anni, dal 2002 al 2010, e segretario del Pd da maggio a dicembre del 2013. Nel 2017 aveva lasciato i Dem per dissensi con il nuovo segretario Renzi. Ora era ora deputato di Leu. Lo ricorda la CSdL: “Ci piace sottolineare come, in particolare nel suo incarico di Segretario Generale, abbia saputo guidare la CGIL con grande equilibrio e intelligenza, con la capacità di tenere insieme e unire le diverse espressioni della più grande organizzazione sindacale italiana, anche grazie ad una forte sensibilità umana ed un carattere estremamente cordiale e affabile”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: