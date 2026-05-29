Scomparsa di Mariella Mularoni, il cordoglio dei Capitani Reggenti

Anche i Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, si uniscono all’unanime cordoglio per la prematura scomparsa del Segretario di Stato per la Sanità, Mariella Mularoni. In una nota si partecipano "commossi al lutto che ha colpito la Famiglia, le Istituzioni e Tutta la Comunità sammarinese. Da Capitano Reggente, da Segretario di Stato, da Membro del Consiglio Grande e Generale e da Docente, con esemplare spirito di servizio, si è costantemente adoperata per promuovere, in tutti gli ambiti che l’hanno vista partecipe attiva, il confronto sereno e costruttivo, consapevole che solo con la disponibilità al dialogo, anche tra posizioni differenti e contrapposte, sono garantiti i principi fondamentali della libertà, della democrazia e della giustizia.

La perdita del Segretario di Stato Mularoni - scrivono ancora i Capi di Stato - priva la Repubblica di una protagonista di Altissimo profilo istituzionale e con profondo senso dello Stato, che con il suo appassionato impegno, politico e civile, si è resa perfetta interprete dei valori della nostra Comunità Accanto alla Donna di Stato la Reggenza intende ricordare anche la persona, la sua sensibilità, la gentilezza, i modi garbati, il rispetto dell’altro, la grande signorilità. Doti non comuni che l’hanno fatta amare da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla davvero, anche nell’ambito dell’insegnamento. La resilienza, la determinazione che ha sempre dimostrato in ogni azione, anche nell’affrontare con coraggio la malattia, è un esempio per tutti noi Con questi sentimenti esprimiamo la più sentita partecipazione alla famiglia, in particolare alle adorate figlie, e con essa la nostra più profonda stima per una donna che oggi omaggiamo e della quale custodiremo, con affetto, la memoria" concludono i Capitani Reggenti.











