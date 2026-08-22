Scomparsa Matteo Fiorini: cordoglio della Reggenza e di Libera

È unanime il cordoglio a San Marino per la prematura scomparsa dell’ingegner Matteo Fiorini, venuto a mancare ad appena 48 anni. Figura di straordinario spessore umano, politico e culturale, Fiorini lascia un vuoto incolmabile nella Repubblica. I Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, si uniscono al lutto dell'intero Paese e si stringono attorno alla famiglia. Ricordando le prestigiose cariche ricoperte — due volte Capitano Reggente, Segretario di Stato e Consigliere —, ne evidenziano lo spirito di servizio, l'encomiabile dedizione, il profondo rispetto per le istituzioni e il senso dello Stato. “Il ricordo del suo operato, dell'integrità del suo servizio pubblico e del suo amore per la Repubblica oltre che del coraggio, della determinazione e della fiducia che ha sempre profuso nella sua vita anche davanti alle sfide più grandi– scrive la Reggenza - resteranno indelebili nella memoria della nostra Comunità”.

Anche Libera si stringe con profondo dolore alla moglie Marina, alla figlia Alice e a tutti i familiari. Nel ricordare l'avversario e collega, il partito sottolinea il valore di un confronto sempre basato sulla stima e sul rispetto reciproco, vissuto come un vero servizio alla collettività «a schiena dritta e cuore aperto». Accanto all'impegno pubblico, viene ricordata l'anima appassionata di Fiorini, amante della musica d'autore e delle visioni mai banali della vita.

Ne emerge, nelle parole delle Istituzioni e della politica, il ritratto di un uomo che ha vissuto il senso dello Stato con rigore e passione, lasciando un segno profondo nella comunità sammarinese.

Il rosario per Matteo Fiorini si terrà lunedì 24 agosto alle ore 20.30 alla Chiesa di Murata. I funerali saranno celebrati martedì 25 agosto alle ore 10.00 nella Chiesa di Murata.









