LUTTO Scomparsa Mauro Maiani, proseguono i messaggi di cordoglio. In serata il rientro della salma

Scomparsa Mauro Maiani, proseguono i messaggi di cordoglio. In serata il rientro della salma.

Titano ancora sotto choc per la scomparsa di Mauro Maiani, ambasciatore della Repubblica e Commissario ad Expo. In serata il rientro in Repubblica della salma, alla presenza di rappresentanti delle Istituzioni. Anche oggi si susseguono messaggi di cordoglio.



Noi per la Repubblica si unisce al cordoglio ricordando chi ne ha apprezzato "le doti umane di persona eclettica e di straordinaria cultura". "Sempre pronto a sorridere, anche di sé, - scrive - e a mettersi a disposizione per il proprio Paese. Capacissimo Ambasciatore della nostra Repubblica, Commissario dell’Expo conosciuto dai grandi del mondo".

I membri di USOT si dicono "tristi e profondamente addolorati" per la perdita. "Intendiamo ringraziarlo - scrivono in una nota - per l’impegno, la professionalità, l’entusiasmo e la competenza con cui ha contribuito a rappresentare e promuovere l’immagine di San Marino nel mondo".

Anche la Delegazione della Repubblica di San Marino dell'Accademia Italiana della Cucina, unitamente al Delegato Andrea Negri, esprime un profondo e sincero cordoglio alla famiglia per la scomparsa del "caro amico" Mauro Maiani. "Personalità dai molteplici interessi e di grande curiosità intellettuale, - ricordano - nel suo impegno di rappresentante delle Istituzioni ha sempre dimostrato massimo amore per il suo lavoro e totale attaccamento alla sua San Marino, affrontando con serietà e coraggio un percorso professionale con un atteggiamento sempre vitale, ottimistico, propositivo in ogni importante incarico ricoperto".



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: