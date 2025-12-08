LUTTO Scomparsa Paolo Rossi, proseguono le testimonianze di cordoglio a San Marino

Scomparsa Paolo Rossi, proseguono le testimonianze di cordoglio a San Marino.

Cordoglio a San Marino per la morte di Paolo Rossi, figura chiave del turismo e per anni presidente dell'Usot. "Un uomo che ha saputo lasciare una traccia profonda in tutti coloro che hanno avuto modo di apprezzarne la cordialità, l’entusiasmo e l’instancabile attività imprenditoriale, sociale e solidaristica", scrivono in un messaggio i Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli.

Cordoglio anche da parte di USOT: "La sua perdita - scrive l'Unione Sammarinese Operatori del Turismo - rappresenta un momento di grande lutto per tutti coloro che hanno avuto l'opportunità di conoscerlo e riconoscerne il ruolo determinante nello sviluppo del settore turistico".

Anche l'Associazione Emma Rossi esprime alla socia Giovanna Crescentini e alla Sua famiglia le più sentite condoglianze e i sentimenti di affettuosa e commossa partecipazione al lutto per la prematura scomparsa del marito Paolo Rossi.

Cordoglio per la "scomparsa di un amico" anche dal Rotary Club San Marino, di cui Rossi è stato presidente: "Figura di riferimento per noi e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo".

