LUTTO Scomparsa Simone e Giada, la Scuola Superiore organizza una serata: "Non possiamo lasciare i nostri adolescenti soli"

Scomparsa Simone e Giada, la Scuola Superiore organizza una serata: "Non possiamo lasciare i nostri adolescenti soli".

La Scuola secondaria superiore di San Marino affianco ai suoi ragazzi per trasformare il dolore in una occasione di crescita. Ed è per questo che ha organizzato un incontro, previsto per martedì 18 ottobre alle 20.30 alla Sala Polivalente di Serravalle, con la dottoressa Malaika Ribolati, Counselor professionista. "Dopo la tragedia che ci ha visto coinvolti in tanti modi in seguito alla precoce dipartita di due nostri giovanissimi ragazzi, - scrive la scuola in una nota - non possiamo non sentirci coinvolti per aiutare e aiutarci a vivere l’esperienza di questo lutto in modo costruttivo. Il tempo del lutto ha la funzione di facilitare l’espressione di linguaggi verbali e non verbali che permettono al dolore di manifestarsi; è questa una condizione indispensabile per la sua elaborazione. Tutto questo però non è facile per nessuno in generale e in particolare per i nostri adolescenti nel percorso evolutivo di un’identità di per sé più fragile risulta ancor più difficile e doloroso. Non possiamo lasciare i nostri adolescenti soli - concludono - nel vivere e nell’affrontare la dolorosa esperienza di morte di un coetaneo".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: