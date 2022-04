LUTTO Scomparso il padre del Capitano Reggente Paolo Rondelli

All'apertura della seduta consiliare il Capitano Reggente Oscar Mina si è rivolto all'aula con un messaggio di cordoglio e vicinanza al collega Capitano Reggente Paolo Rondelli, per la scomparsa, in data odierna, del padre Gino Rondelli. "Nel ricordarlo come uomo di profondo attaccamento ai valori della famiglia e del nostro Paese, facendomi interprete dei sentimenti di questo Consiglio, rinnovo a Sua Eccellenza Paolo Rondelli e a tutti i Suoi famigliari i sensi del più profondo cordoglio e della più sincera partecipazione".

