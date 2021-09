SAN MARINO Scopriamo il nuovo Ospedale Al Kursaal la presentazione del progetto. “Costruiamo insieme la sanità del futuro”, il titolo dell'evento; in collegamento da remoto anche il direttore del dipartimento di epidemiologia dello Spallanzani

Sarà un Ospedale moderno, green, modulare, dotato delle funzionalità più avanzate; sarà il perno della Sanità sammarinese del domani, andando a rimpiazzare una struttura ormai obsoleta ed energivora. Si guarda al futuro al Kursaal; presenti ospiti illustri: dal Sottosegretario italiano Sileri a Bettina Menne dell'OMS. E poi membri dell'Esecutivo del Titano, vertici ISS; e soprattutto un pubblico numeroso, attento; diversi gli addetti ai lavori. Fra i contributi quelli di responsabili di Autorità sanitarie di oltreconfine. “Certamente – ha sottolineato il Segretario Ciavatta – avere una struttura accreditata sarà utile per favorire l'integrazione ancora maggiore con i territori limitrofi”; “elemento indispensabile – ha aggiunto – per la nostra Sanità”. Ad aprire i lavori l'intervento del Direttore ISS Alessandra Bruschi, che ha sottolineato la valenza strategica del nuovo ospedale, in una realtà – quella sammarinese – con una demografia in progressivo cambiamento, e messa alla prova dalla pandemia; a curare lo studio che ha portato al progetto preliminare il Politecnico di Milano; presente il Direttore del Dipartimento Architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito.

Sarà una struttura flessibile, resiliente – ha affermato Stefano Capolongo -; “che guarda molto ai temi della sostenibilità ambientale”, e “in grado di dare risposte concrete” all'emergenza sanitaria. In collegamento da remoto anche il direttore del dipartimento di epidemiologia dello Spallanzani di Roma, che parlando dei dati emersi dello studio congiunto sull'efficacia dello Sputnik, ha ribadito che l'effetto protettivo dal Covid del vaccino russo è comparabile a quello di Pfizer.

Nel servizio le interviste a Roberto Ciavatta (Segretario di Stato Sanità) e Stefano Capolongo (Politecnico Milano)

