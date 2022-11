Scossa di terremoto 5.7: l'epicentro in mare al largo delle Marche

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.7 alle 7.07 è stata registrata questa mattina dall'Ingv nelle Marche a 28 km dalle coste del pesarese ad una profondità di 8 Km. Sono seguite una lunga serie di scosse, uno sciame sismico, con con intensità che va via via diminuendo. Oltre 50 le scosse registrate dalla mattinata quasi tutte di magnitudo attorno a 2.0.

Tanta la gente in strada ad Ancona, almeno un centinaio le famiglie che hanno preferito lasciare le loro abitazioni. Anche all'ospedale regionale di Torrette dipendenti e pazienti hanno preferito sfidare il freddo piuttosto che rimanere all'interno del nosocomio. Non si registrano al momento situazioni di criticità, solo tanta paura. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in un appartamento per una persona bloccata dentro l'ascensore. In alcune case si è staccato l'intonaco ma non ci sarebbe nessun danno particolare alla struttura. Intanto i sindaci di Ancona, Jesi, Osimo, Loreto e Senigallia hanno avvisato la cittadinanza che per la giornata di oggi le scuole rimarranno chiuse.

"Sono state attivate le procedure che si avviano in caso di eventi come questo su tutte le attività, come le linea ferroviaria, con le verifiche per prendere atto della situazione", spiega Fabrizio Curcio, Capo della Protezione civile. Il "primo dato positivo è che non si registrano crolli o situazioni di grande preoccupazione - segnala Curcio - la prima verifica che si fa in questi casi è sugli eventi puntuali, scongiurata questo tipo di situazione ora si faranno le verifiche come richieste, presumo nelle scuole e in alcune strutture particolarmente elevate". Ciò detto, "l'evento è stato un evento importante, un 5.7 a una profondità di circa 7 chilometri - avverte il Capo della Protezione civile fortunatamente è stato in mare, quindi la parte epicentrale ha consumato la sua attività lontano dalle infrastrutture e questo probabilmente ha consentito un risentimento ampio ma criticità puntuali al momento non se ne registrano".

La scossa è stata avvertita anche a Roma, Firenze, Bologna e perfino in Croazia.