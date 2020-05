Screening ai dipendenti del Gruppo Colombini: a Galazzano quattro hanno gli anticorpi e sono stati sottoposti a test molecolare

Altra giornata di screening sierologico per i lavoratori del Gruppo Colombini. Oggi è stata la volta dei 140 dello stabilimento di Galazzano. In quattro, tutti asintomatici, è stata riscontrata positività agli anticorpi e sono stati sottoposti a tampone molecolare. In attesa del risultato resteranno in isolamento domiciliare. Domani verranno eseguiti altri 140 test sierologici allo stabilimento di Rovereta. Nella giornata di sabato saranno dunque conoscibili i risultati definitivi per tutti i 768 dipendenti del gruppo. Ad oggi i contagiati da Covid 19, tutti asintomatici, sono 7.



