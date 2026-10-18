Screening mammografico, CTSM: "Le nostre donne ora hanno paura"

Polemica a San Marino sulla frequenza dello screening mammografico. Comunità e Territorio critica il Comitato Esecutivo dell’ISS per aver cambiato posizione nell'arco di soli quindici giorni: prima l'annuncio del passaggio a controlli biennali per ipotizzati rischi alla tiroide da radiazioni, poi il dietrofront con il mantenimento della cadenza annuale dopo le proteste della cittadinanza.

Secondo il movimento, questo doppio messaggio da parte dell'autorità sanitaria ha generato forte disorientamento, allarmismo e perdita di fiducia, in particolare tra le pazienti oncologiche. Comunità e Territorio chiede ora un chiarimento pubblico e immediato sulle reali evidenze scientifiche alla base delle decisioni e garanzie di massima trasparenza per la prevenzione.









