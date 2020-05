Screening sierologico alla Sit: su 195 lavoratori 5 hanno gli anticorpi Sars-Cov-2

Prosegue lo screening sierologico nelle aziende sammarinesi. Oggi alla Sit di Faetano sono stati sottoposti al test 195 dipendenti. In cinque lavoratori – di cui quattro frontalieri - è stata accertata la presenza di anticorpi del virus nel sangue. Seguendo le procedure di sicurezza si sono recati subito in Ospedale per l'esecuzione del test molecolare. In attesa del risultato resteranno in isolamento domiciliare. La Sit completerà lo screening aziendale entro lunedì prossimo, con il test ai rimanenti 125 dipendenti. Tra i 494 dipendenti del Gruppo Colombini sottoposti a test sierologico, 24 hanno gli anticorpi e 7 – di cui sei frontalieri - sono risultati positivi al test molecolare. Erano tutti asintomatici e ora sono a casa in isolamento.