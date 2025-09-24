Scuola ad Arusha in Tanzania: è il nuovo progetto dell'Associazione Carità senza Confini

Nuova iniziativa solidale dell'Associazione Carità senza Confini. Dopo l'apertura nel 2015, grazie alla collaborazione con diverse realtà, di una casa di accoglienza per giovani donne in Tanzania lanciato un nuovo progetto: la costruzione di una Scuola dell'Infanzia ed Elementare con refettorio per bambini ad Arusha in Tanzania.
Le distanze dai centri educativi del territorio non possono consentire a questi bambini di raggiungere in sicurezza le aule scolastiche spesso troppo lontane; in questo modo si vuole garantire loro di iniziare un percorso di studio in una realtà vicina, protetta e amorevole.
Progetto presentato nel Centro Comunitario Don Bosco da suor Lorella Chiaruzzi, Madre Generale dell'Ordine delle suore Francescane Missionarie di Cristo che operano nel centro realizzato in Tanzania dieci anni fa. Suor Lorella, nel corso della serata, ha invitato tutte le associazioni di volontariato sammarinesi ad unirsi a questo progetto per poter anche chiedere il contributo di solidarietà, già concesso nella passata esperienza.