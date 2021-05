Scuola Città: raccolte quasi 1000 firme contro il trasferimento

Il Comitato genitori e residenti che si oppone al trasferimento della scuola elementare di Città, ha raccolto quasi 1000 firme a "conferma - scrive - di come il percorso prospettato pubblicamente dalle Segreterie di Stato competenti, rischi di essere foriero di ripercussioni negative".

"Nei prossimi giorni - proseguono i promotori dell'iniziativa, ci attiveremo per consegnare all’Eccellentissima Reggenza le firme raccolte. Fiduciosi che la Suprema Magistratura si faccia garante per l’avvio di un vero e costruttivo dibattito che, senza preclusioni, possa permettere di discutere seriamente sull’opportunità di dar corso alla fine di un aspetto identitario e vitale per la società sammarinese, per il Centro storico della Città di San Marino, capitale della nostra Repubblica".



