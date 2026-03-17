Scuola, concorso artistico “Uguali non conformi!”: le premiazioni a Domagnano

Un vero e proprio manifesto generazionale contro il pregiudizio illustrato alla Sala Montelupo di Domagnano durante le premiazioni. Con il concorso "Uguali non conformi!", i ragazzi di terza media, del biennio delle superiori e del Cfp hanno dimostrato che la lotta alla discriminazione non passa per i discorsi teorici, ma per la forza delle immagini e la consapevolezza del proprio corpo.

Sotto la guida dell’artista Martina Conti, in collaborazione con Galleria Nazionale e Istituti Culturali, con il patrocinio delle Segreterie Sanità e Istruzione, undici classi hanno trasformato temi complessi come l’esclusione sociale, il razzismo e la disparità di genere in opere fotografiche e video che colpiscono per maturità e schiettezza. Il progetto, avviato lo scorso novembre dalla Commissione per le Pari Opportunità, ha evitato le lezioni frontali per puntare tutto sull'espressività, lasciando che fossero gli studenti a scardinare gli stereotipi attraverso il movimento e la parola.

A classificarsi al primo posto la classe 3G delle scuole medie di Fonte dell'Ovo con l'opera “Face the stereotype”. A seguire i compagni della 3F e il progetto “Altri nei mettersi panni degli”. Terzo posto per la 3C della stessa scuola con “Sospiro di sollievo”. E quarto posto che va al primo anno dell'Iti e la sua “L'arte di essere”. Si aggiungono anche due menzioni speciali: alla 3F delle medie di Serravalle per “Siamo tutti dei primati” e alle classi 2A e 2E del Cfp con l'opera “Nel mercato dell'apparenza e dell'indifferenza l'autenticità è rivoluzione”.

La coordinatrice della Commissione Nancy Martinazzo ha ribadito con forza un concetto chiave: per raggiungere una parità sostanziale tra uomo e donna è inutile aspettare il futuro, bisogna agire oggi dentro le aule, dove la naturale apertura mentale dei giovani rappresenta la risorsa più preziosa. Mentre scorrevano gli elaborati premiati, è apparso chiaro che il messaggio di questi ragazzi va ben oltre il concorso artistico: è una richiesta di ascolto e un invito a costruire un’identità collettiva che sia finalmente libera dalla paura della diversità.









