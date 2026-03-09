Scuola d’Infanzia, dall'11 marzo al via le iscrizioni per l’anno scolastico 2026-2027

La Segreteria di Stato all’Istruzione e Cultura informa che le iscrizioni alla Scuola d’Infanzia per l’anno scolastico 2026-2027 saranno aperte dall’11 al 20 marzo 2026. Possono presentare domanda i bambini con cittadinanza sammarinese, residenza o permesso di soggiorno. Saranno ammessi dall’inizio dell’anno scolastico i bambini che compiranno tre anni entro il 31 dicembre 2026, mentre dal 1° febbraio 2027 potranno iniziare quelli che compiranno tre anni entro il 31 maggio 2027.

La domanda di iscrizione va presentata online tramite il portale dedicato, con una fase di pre-iscrizione necessaria per accedere alla compilazione del modulo e al caricamento dei documenti. La procedura potrà essere effettuata anche presso gli uffici della Direzione della Scuola d’Infanzia e del Nido negli orari indicati.

Tra i dati richiesti: codice ISS del bambino, carta SMAC del genitore delegato al pagamento della refezione e, per chi lo desidera, IBAN per l’addebito su conto corrente. Per informazioni è possibile contattare la Direzione Scuola d’Infanzia e Nido.

Leggi il comunicato stampa della Segreteria Istruzione e Cultura







