TRASFERIMENTO Scuola di Città: alle 21 al Teatro Titano serata pubblica promossa dal Governo sul percorso di accorpamento Intanto il Gruppo "per La Sorgente" attacca: "Non siamo stati invitati"

Questa sera, alle 21 al Teatro Titano, la serata pubblica “La scuola per loro”. Un confronto, promosso dalle Segreterie di Stato all’Istruzione, agli Interni e al Territorio, aperto a tutti i cittadini sul percorso di accorpamento delle prime elementari di Città, a partire da settembre 2021, con dati e riflessioni tecniche a supporto, e il successivo insediamento dell’Istituto Musicale Sammarinese all’interno della struttura. Nel corso della serata, interverranno i Segretari di Stato Andrea Belluzzi, Elena Tonnini, Stefano Canti, i Direttori di Dipartimento Manuel Canti, Laura Gobbi, Lucia Mazza, il Capitano di Castello di Città Tomaso Rossini e i rappresentanti dell’Istituto Musicale Sammarinese Giacomo Volpinari e Paolo Santi.

Con una nota, intanto, il Gruppo “per La Sorgente”, contrario alla chiusura del plesso, lamenta di non essere stato invitato alla serata, “così come nessun esponente della scuola – scrivono - o, più in generale, nessuno in rappresentanza della voce contraria”. Il gruppo parla di deficit di democrazia, di decisione verticistica, rimarcando infine che le motivazioni avanzate per giustificare l’eliminazione della Scuola Elementare da Cà Caccio stanno crollando una dopo l’altra, come ad esempio, quella relativa al numero di iscrizioni alla prima elementare di Città e Murata, che si sono rivelate maggiori rispetto alle previsioni, sbugiardando – concludono - quella che era la tesi ufficiale, almeno fino a poche settimane addietro, legata alla denatalità”.

