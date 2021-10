GDC Scuola di formazione politica: iniziato il ciclo di incontri

È partito il 12 ottobre il ciclo di incontri della Scuola di Formazione Politica promossa dai GdC in collaborazione con la Fondazione Adenauer che, come annunciato, avrà a tema: “Ricostruire la democrazia”. Il primo incontro è stato incentrato sulla persona e sulla sua identità: “L'uomo oggi nella differenza fra essere e avere”. Max Vandi e Francesco Biordi hanno introdotto il tema cercando di stimolare una riflessione proprio sul fatto che, nell’ambito dello sviluppo della democrazia, è indispensabile partire dalla consapevolezza che l'individuo ha di sé e, quindi, del compito che può avere dentro la comunità in cui è inserito.

La democrazia e, nello stesso tempo, l'esercizio della responsabilità politica, si legge nella nota stampa dei GdC, all'interno di un sistema democratico hanno necessità di soggetti che riconoscano il valore della singola persona e dei legami che possono generare la comunità.

