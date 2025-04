Scuola, dibattito animato alla serata targata Pdcs: illustrati i cambiamenti già pianificati

Nel video l'intervista a Teodoro Lonfernini (segretario all'Istruzione) e Manuel Ciavatta (vicesegretario Pdcs)

Dall'ultima relazione tecnica stilata dal gruppo di lavoro coordinato dal Dipartimento Istruzione emerge un quadro preoccupante sulla scuola, derivato dall'inverno demografico. Due esempi su tutti, negli ordini di grado inferiori, dove saranno da subito più evidenti gli effetti: nella scuola dell'Infanzia si passerà in 5 anni da 817 iscritti a 540; alle Elementari in 10 anni dagli attuali 1.333 a 800 alunni. Numeri che non escludono possibili chiusure di plessi e danno il là a una riorganizzazione complessiva del sistema scolastico sammarinese. Questo il cuore del tema affrontato durante l'evento organizzato dal Pdcs “La scuola sammarinese in evoluzione: identità, strategie e protagonisti”. In una Sala polivante di Murata piena, il segretario all'Istruzione Teodoro Lonfernini declina gli interventi prioritari già decisi:

- il trasferimento degli alunni della Scuola dell'Infanzia di Città a Murata per destinare la sede all'ampliamento del Nido;

- interventi per garantire accessibilità a passeggini e carrozzine all'Infanzia di Murata;

- adeguamenti per le elementari della stessa e per quella di Acquaviva, così per l'Infanzia di Chiesanuova e di Borgo Maggiore;

- infine l'individuazione di una nuova sede per la Direzione della Scuola Elementare.

Di anno in anno, poi si faranno le valutazioni tecniche e politiche per decidere i nuovi provvedimenti: "Innanzitutto le preoccupazioni sono normali - chiosa Lonfernini -, ma mi sento di rassicurare la cittadinanza perché è un piano che prevede degli interventi di carattere graduale. Ogni anno arriveremo a una decisione e sarà assolutamente condivisa con tutta la comunità, però ci sono aspetti che non possono più essere rinviati. Pena trovarci tra qualche anno in una situazione irreversibile".

“La riorganizzazione parte anche dall'analisi delle condizioni di sicurezza delle strutture – ricorda il direttore del Dipartimento Istruzione, Emanuele D'Amelio – per offrire spazi sicuri e adeguati. Importante non subire il processo, ma gestirlo e coordinarlo”.

In linea il pensiero del dirigente di Nido e Infanzia, Francesco Giacomini: “Con i numeri che si prospettano saremo sempre più costretti a tenere nella stessa sezione bambini di età diversa, scenario non propedeutico al nostro lavoro educativo”.

“La scuola sta cambiando e dobbiamo stare al passo – sottolinea la dirigente delle Elementari, Arianna Scarpellini -. La metodologia di insegnamento contemporanea prevede laboratori, aule polifunzionali: vanno quindi selezionate le strutture con gli spazi più adeguati”.

Per quanto riguarda il numero ideale di studenti per classe: “Gli studi ci dicono che 15 è perfetto”, riporta.

Con Milena Frulli, segretario generale Cdls, si amplia il ragionamento anche agli insegnanti, ci sono cambiamenti in vista: allo studio un decreto che introduce il concorso come nuovo metodo di reclutamento. “Serve una norma transitoria – commenta – che tenga conto dei precari. Va rivisto il fabbisogno e fissato un limite temporale al precariato”. Pronta la rassicurazione del Segretario all'Istruzione: “Il punto è già in discussione”.

A tirare le fila del discorso e rassicurare la cittadinanza, Manuel Ciavatta, vicesegretario del Pdcs: "Quello che dovremo mettere in atto, lo vorremmo mettere in atto in maniera quanto più condivisa possibile - spiega -, anche con le famiglie, con il corpo docente, con tutto il personale scolastico. E su questo crediamo veramente che se si agisce in questa maniera si potrà trovare la massima condivisione, il massimo consenso e portare a casa una regionalizzazione che consenta di avere una scuola quanto più adatta ai bisogni attuali dei nostri studenti e ragazzi".

Nel video l'intervista a Teodoro Lonfernini (segretario all'Istruzione) e Manuel Ciavatta (vicesegretario Pdcs)