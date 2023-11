Scuola, è tempo di scelte. A San Marino gli Open Day alle superiori

Se la percentuale di studenti sammarinesi che sceglie di iscriversi in Italia è in continuo calo, vuole dire che la qualità dell'offerta formativa di San Marino, che consente di scegliere cinque indirizzi di studio (liceo Classico, Scientifico Linguistico Economico Aziendale e Biennio Iti), convince. L'Open Day è sicuramente una delle occasioni di orientamento migliori per gli studenti delle scuole medie, alle prese con una scelta impellente ed, almeno in parte, vincolante, Un'occasione per fare meglio conoscere i progetti che fanno da corollario all'attività didattica, in tema di inclusione scolastica ed internazionalizzazione della scuole Accanto agli insegnanti, ex studenti o maturandi. Nel video l'intervista a Matteo Puerini, vice dirigente Scuola Superiore San Marino ed a , Rostyslav Testovich, studente Liceo Economico.

