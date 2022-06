Scuola elementare di Cailungo: taglio del nastro per il "Bugs Hotel"

Un progetto ambientale che ha visto bambine e bambini della Scuola Elementare Arcobaleno di Cailungo diventare cittadini attivi e responsabili. L'obiettivo del parco dedicato alle api è stato quello di comprendere al meglio come tutti possono impegnarsi, in prima persona, per favorire uno sviluppo sostenibile a salvaguardia dell'ambiente.

"La Giunta di Castello di Borgo Maggiore - spiega il Capitano di Castello Barbara Bollini - ha avuto un ruolo importante contribuendo non solo nella collaborazione ma anche come sostegno economico. Si tratta di un progetto che stiamo portando avanti anche alla Scuola Elementare di Borgo Maggiore e siamo felici di aver collaborato".

Donata inoltre dalla Giunta alla scuola di Cailungo anche una nuova altalena. “Bugs hotel” è stata rinominata l'area dove sorge il parco dedicato alle api. Il nome è stato scelto proprio dai protagonisti di questo progetto; i bambini.

Nel servizio l'intervista a Barbara Bollini (Capitano di Castello di Borgo Maggiore)