SOSTENIBILITÀ Scuola elementare di Cailungo: taglio del nastro per il "Bugs Hotel" Si tratta di un parco dedicato alle api, nato grazie all'aiuto della Giunta di Castello di Borgo Maggiore con l'obiettivo di sensibilizzare sulla tutela del pianeta.

Un progetto ambientale che ha visto bambine e bambini della Scuola Elementare Arcobaleno di Cailungo diventare cittadini attivi e responsabili. L'obiettivo del parco dedicato alle api è stato quello di comprendere al meglio come tutti possono impegnarsi, in prima persona, per favorire uno sviluppo sostenibile a salvaguardia dell'ambiente.

"La Giunta di Castello di Borgo Maggiore - spiega il Capitano di Castello Barbara Bollini - ha avuto un ruolo importante contribuendo non solo nella collaborazione ma anche come sostegno economico. Si tratta di un progetto che stiamo portando avanti anche alla Scuola Elementare di Borgo Maggiore e siamo felici di aver collaborato".

Donata inoltre dalla Giunta alla scuola di Cailungo anche una nuova altalena. “Bugs hotel” è stata rinominata l'area dove sorge il parco dedicato alle api. Il nome è stato scelto proprio dai protagonisti di questo progetto; i bambini.

Nel servizio l'intervista a Barbara Bollini (Capitano di Castello di Borgo Maggiore)

