Scuola elementare di Falciano: inaugurati i murales che celebrano la diversità

Le emozioni sfociano nel colore e prendono forma sui pannelli. Gli alberi come metafore dei bambini: nessuno uguale, ognuno con le sue caratteristiche e peculiarità. Un messaggio di bellezza e inclusione sui muri della Scuola Elementare di Falciano, L'Olivo. Un opera collettiva, realizzata dagli alunni, durante laboratori creativi condotti dall'artista Roberta Serpico.

Tutto nasce da un percorso educativo e riflessivo ispirato alla lettura dell’albo illustrato “La lezione degli alberi”, che i bambini hanno interpretato davanti a famiglie e istituzioni, conclusa con una canzone.

Il progetto, in collaborazione con Aaslp, Bsi e Giunta di Serravalle, è stato lodato dal segretario all'Istruzione, Teodoro Lonfernini, che ha invitato la scuola a ripetere laboratori di questo tipo, fondamentali per permettere ai bambini di esprimersi. Un fiume di pensieri fluisce dal pennello, come racconta l'artista che li ha accompagnati nel disegno, visibilmente commossa ripercorrendo mentalmente l'esperienza.

Nel video l'intervista all'artista Roberta Serpico

