Scuola Elementare: pubblicato il bando per la ricerca del nuovo dirigente scolastico.

La scuola elementare cerca il nuovo dirigente scolastico. Il Direttore della Funzione Pubblica ha pubblicato il Bando di selezione , rivolto a tutti coloro che - in possesso di laurea magistrale o specialistica o di vecchio ordinamento, abilitante all'insegnamento -, abbiano conseguito il titolo da almeno 5 anni al momento della scadenza della presentazione della domanda, oltre ad avere all'attivo un’esperienza lavorativa o professionale continuativa almeno triennale ed un' esperienza di docenza almeno quinquennale. Tra i requisiti richiesti, anche l'essere cittadini sammarinesi o residenti in territorio, il non essere decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione (per una delle cause indicate nell’articolo 80, comma 1 della Legge 22 dicembre 1972 n.41), il non avere subito licenziamento (ai sensi delle norme di disciplina vigenti) ed il possesso del pieno godimento dei diritti civili e politici.

Le domande per partecipare alla selezione dovranno pervenire in formato PDF, attraverso il servizio elettronico tNotice, all’indirizzo re.funzionepubblica@pa.sm entro e non oltre le ore 18:00 di lunedì 19 luglio 2021.

Il bando è scaricabile ai link https://www.gov.sm/trasparente/Bandi-Pubblici-Reclutamento-Personale/Concorsi-pubblici-e-selezioni-.html. Per ulteriori informazioni inviare una e-mail a info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm o telefonare al numero 0549-882837 (Direzione Generale della Funzione Pubblica).

