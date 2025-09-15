RIENTRO IN AULA Scuola, gli studenti ritornano in classe. La Reggenza: "La scuola è di tutti e per tutti" Anche il segretario di Stato Teodoro Lonfernini ha augurato un buon inizio a tutti: "Investire sull'istruzione significa costruire un futuro più solido"

A San Marino si torna tra i banchi di scuola. Dal nido alle superiori sono quasi 4 mila gli studenti che rientrano in classe. I Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi hanno rivolto un messaggio a studenti, famiglie e personale scolastico. La “scuola è di tutti e per tutti” hanno detto, una comunità dove si impara a stare insieme e si apprendono i fondamenti etici e i valori. Hanno sottolineato la necessità di arricchire i programmi con le arti, lo sport, la musica utili per sviluppare il pensiero critico, e con la storia della Repubblica per formare dei buoni cittadini. Una promessa dei Capi di Stato l'impegno a contrastare le fake news insieme al monito ad un uso consapevole degli smartphone “preziosi strumenti che se usati in modo improprio possono diventare trappole pericolose”. Anche il segretario di Stato all'Istruzione Teodoro Lonfernini ha augurato un buono inizio a studenti e personale scolastico, ricordando che investire nell'istruzione significa costruire un futuro solido. Tra le sfide più ardue da affrontare per la scuola la crisi demografica, la transizione digitale e i cambiamenti sociali. Obiettivo, ha ricordato il Segretario, garantire un'istruzione inclusiva e di alta qualità. “Che sia per tutti quanti un anno in cui si sentano adeguatamente all'interno di luoghi sicuri - ha detto Teodoro Lonfernini – Segretario di Stato all'Istruzione - di luoghi che li possano accogliere quotidianamente e fare in modo che sia parte di tutta la loro quotidianità in totale sicurezza”. “L'impegno - ha aggiunto - è di seguire il loro percorso in maniera dettagliata, facendolo attraverso gli strumenti attuali, ma soprattutto facendolo attraverso quegli strumenti di innovazione che vogliamo portare all'attenzione del sistema scolastico del nostro Paese”.

Nel servizio l'intervista a Teodoro Lonfernini – Segretario di Stato all'Istruzione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: