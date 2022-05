CALO DEMOGRAFICO Scuola: il Gruppo di Lavoro per la riprogettazione strutturale fa chiarezza, "vantaggi pedagogici certi"

Riorganizzare la Scuola Primaria: a fare chiarezza sul tema è il Gruppo di lavoro, istituito nel 2021 dal Governo, che ha steso la relazione tecnica già presentata alla politica. Obiettivo: razionalizzare e potenziare il primo ciclo di istruzione, in particolare scuola dell'infanzia e scuola elementare. Tema oltremodo delicato – capace di infiammare, anche di recente, il dibattito politico nel Paese - ma, è stato spiegato, strettamente connesso al progressivo calo demografico (che dal 2011 ha raggiunto livelli emergenziali, passando da 372 nuovi nati all'anno nel 2011 ai 222 del 2021, con previsione di 180 nel 2022) e alla necessità di qualificare ulteriormente il servizio scolastico sul piano pedagogico. Il tutto senza prescindere da una mirata pianificazione edilizia ed urbanistica con il nuovo Prg.

“L'auspicio – ha detto in apertura il Segretario Andrea Belluzzi – è che si apra un ragionamento serio, scevro da speculazioni, perché questo è un passaggio che riguarda il nostro futuro. La politica si dovrà assumere la responsabilità di fare delle scelte per lo sviluppo”. Dopodiché i risultati del lavoro svolto dai tecnici, frutto di una analisi sotto quattro profili: oltre a quello demografico e pedagogico, emerge l'aspetto finanziario e antropologico-culturale. Nei prossimi anni – si è detto - la popolazione scolastica si assesterà intorno ai 700/800 per l'Infanzia e 1100/1200 per le elementari. Acquaviva, Chiesanuova, Faetano e Montegiardino i plessi con le maggiori criticità oltre agli asili di Città e Dogana bassa. Al netto delle soluzioni transitorie nel medio periodo, tra le ipotesi di intervento a lungo termine sul piano strutturale, vi è la prospettiva di dimezzare i plessi esistenti portandoli a 7, questo a fronte della forte denatalità in territorio. Si completa quest'anno intanto il trasferimento del plesso elementare di Città a Murata.

Nel video l'intervista al Direttore Dipartimento Istruzione, Laura Gobbi, Coordinatrice Gruppo di Lavoro

