Scuola: in Italia si riparte tra promesse e nodi aperti. San Marino, ecco i numeri delle iscrizioni

È tempo di tornare sui libri e ritrovare i compagni di classe dopo la lunga pausa estiva. Questa settimana comincia il nuovo anno scolastico per circa otto milioni di studenti in Italia. Ripartono Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia, mentre nei prossimi giorni toccherà ad altre dieci regioni. Il ministro dell’Istruzione Valditara assicura che la ripartenza avviene con tutti i docenti in cattedra, dopo il completamento delle assunzioni entro il 31 agosto, ma i sindacati denunciano ancora circa 200mila precari tra insegnanti e personale Ata.

Intanto rientra nel vivo il dibattito sull’educazione sessuo-affettiva: raccolte le 500mila firme necessarie per chiedere un referendum abrogativo della legge approvata poco fa, che la vieta alla scuola dell’infanzia e alle elementari e rende obbligatorio il consenso delle famiglie negli altri cicli.

Tra le promesse estive del ministro Valditara, dal Meeting di Rimini, c’è quella di rendere effettivo il tetto del 30% di studenti stranieri nelle classi, introdurre un corso obbligatorio di italiano per i genitori di alunni stranieri in difficoltà scolastica e vietare il burqa negli istituti.

Resta poi il problema sicurezza degli edifici: secondo un’analisi di Legambiente anticipata dal Sole 24 Ore, una scuola su tre richiede interventi urgenti. Sono circa 9.500 i progetti finanziati dal Pnrr, per oltre 11 miliardi e mezzo di euro, ma pochi sono stati completati: dei 206 interventi per nuove scuole, appena 4 risultano realizzati.

La campanella suona anche a San Marino da domani. I numeri mostrano un calo delle iscrizioni nei gradi inferiori: all’infanzia sono 730 contro 794 dello scorso anno, alle elementari 1.231 – in calo di 51 alunni -, mentre alle medie sono 909, 16 in meno. Stabile invece la scuola superiore, 704 studenti (qualche unità in più), mentre cresce nettamente il Centro di Formazione Professionale, da 39 a 69 iscritti.

E proprio sulla scuola sammarinese è la nuova emissione di Poste San Marino “Scuole per una comunità”, dedicata all’ingegnere Gilberto Rossini: sul francobollo da 95 centesimi compare la scuola dell’infanzia di Cailungo, mentre tre chiudilettera richiamano altri suoi edifici scolastici. L’emissione sarà disponibile dal 21 settembre.







