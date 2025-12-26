ISTRUZIONE Scuola, Lonfernini: "Obiettivo 5 anni di Istituto tecnico a San Marino dal 2026/2027" L'obiettivo è offrire un percorso completo di 5 anni già dall'anno scolastico 2026/2027. Il Segretario all'Istruzione: "Innovazione del sistema educativo e formativo del nostro Paese"

"Ci sarà, all'attenzione del Consiglio Grande Generale, un testo di legge che riguarderà senza ombra di dubbio gli aspetti di innovazione del sistema educativo e formativo del nostro Paese - annuncia il segretario all'Istruzione Teodoro Lonfernini -. Alcune cose potranno essere già esecutive, proprio perché i gruppi di lavoro hanno dato già certezza su quello che deve essere un percorso, faccio riferimento all'ordine delle superiori: l'Istituto tecnico sarà senza ombra di dubbio non più solo di due anni, ma diventerà un periodo formativo completo".

Se ne parla e ci si lavora da anni, ma ora sembra di poter toccare con mano la concretezza del progetto. L'Istituto tecnico industriale di San Marino non offrirà più solo il biennio iniziale, ma un percorso completo della durata di 5 anni. L'obiettivo è realizzarlo già dall'anno scolastico 2026/2027: questo l'auspicio del Segretario all'Istruzione Teodoro Lonfernini, che ha annunciato l'iniziativa durante la conferenza stampa di fine anno del Congresso di Stato, dove ha illustrato un progetto di legge più ampio di riforma del sistema scolastico da finalizzare nell'anno nuovo. “Ma se i tempi si dovessero allungare per il pdl, studieremo un provvedimento ad hoc per l'Istituto tecnico” assicura Lonfernini, che si augura non ci sarà ostruzionismo.

"I giovani che scelgono il nostro istituto superiore, in questo caso tecnico - continua Lonfernini -, dopo due anni non dovranno prendere la scelta molto infelice e molto sofferta di dover completare i loro studi altrove. Il nostro istituto potrà continuare ad accoglierli e a formarli al meglio".

Un'accelerazione accolta a braccia aperte dal preside delle scuole superiori, Giacomo Esposito: “Offriremo ai ragazzi un'opportunità che prima erano costretti a cercare fuori da San Marino – commenta -, ovvero una continuità. In questo modo avvicineremo maggiormente gli studenti anche alle imprese del territorio”.





Nel video l'intervista a Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato all'Istruzione)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: