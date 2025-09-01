LETTERA ALLA POLITICA Scuola, Lonfernini risponde ai docenti: "Mai mancato il confronto, il 12 settembre Collegio docenti congiunto" Dagli insegnanti una lettera, indirizzata a tutti i partiti, per chiedere maggiore coinvolgimento nelle scelte per il futuro del settore educativo

Il dibattito sulla scuola si accende ancora prima di tornare in aula. Le lezioni a San Marino inizieranno il 15 settembre per tutti, ma il settore è in fermento. I docenti inviano una lettera a tutte le forze politiche per chiedere di coinvolgere di più gli addetti ai lavori quando si deve pianificare il futuro dell'istruzione.

Dagli insegnanti, in primis, la richiesta di un tavolo di confronto sulle modalità di reclutamento per Nidi e Infanzia, considerata la scadenza imminente del 31 dicembre. Non è la prima lettera che i docenti indirizzano alla politica. Gli insegnanti si focalizzano su problemi e sfide del sistema educativo, su tutti la denatalità. Ma non solo: i bisogni educativi speciali, l'impatto economico delle iniziative scolastiche sulle famiglie, gli effetti dell'intelligenza artificiale. Chiedono poi un dialogo su temi come il reclutamento e la stabilizzazione dei docenti, gli interventi contro il calo demografico, la maternità delle insegnanti, fino agli effetti dell'Accordo di associazione.

"La risposta c'è e ci sarà - replica Teodoro Lonfernini, segretario di Stato Istruzione e Cultura - di totale condivisione, di totale dialogo. Non l'ho mai fatto mancare sia in termini di risposta alle comunicazioni sia con il confronto". Lonfernini anticipa che per il 12 settembre sarà convocato un Collegio docenti congiunto di tutti gli ordini scolastici. "Abbiamo dei punti all'ordine del giorno che ritengo possano essere sviluppati - prosegue il segretario - oppure sviscerati attraverso un confronto comune".

“La denatalità – sottolineano gli insegnanti – va affrontato non tanto nell'ottica di chiudere plessi, quanto piuttosto nell'attuazione di politiche serie a sostegno della maternità e della famiglia”. "Non devo continuare a ripetere - ribatte Lonfernini - quanto questo sia un problema di carattere generale del nostro Paese e del suo sistema sociale. Non soltanto la scuola può affrontarlo. Noi lo abbiamo preso di petto, fin dal primo momento in cui la legislatura è iniziata".

Intanto in Italia inizia ufficialmente l'anno scolastico, anche se le prime lezioni partiranno l'8 settembre nella provincia autonoma di Bolzano. In Emilia-Romagna si inizierà il 15. Coinvolti ben 7 milioni di studenti e un milione di lavoratori tra docenti e personale.

Nel servizio l'intervista a Teodoro Lonfernini, segretario di Stato Istruzione e Cultura

