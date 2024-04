COMITATO SAMMARINESE PIERRE DE COUBERTIN Scuola Media di Serravalle: la videoconferenza sui valori olimpici L'evento tenuto dal prof. Gennaro Testa organizzato in contemporanea alla Cerimonia accensione Fiamma Olimpica in Grecia

Oggi si accende la Fiamma Olimpica che arderà per tutta la durata dei Giochi di Parigi, in un rituale che si rifà alle tradizioni dell'Antica Grecia. Un momento simbolico che fa parte della tradizione dei Giochi dal 1936. A San Marino intanto il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin, in contemporanea alla Cerimonia di accensione ha voluto coinvolgere i ragazzi della scuola media di Serravalle in un evento dal titolo “i valori olimpici: riti e miti”, tenuto da prof. Gennaro Testa, antropologo e sociologo dello sport dell'università di Firenze. Una proposta che è stata allargata alle scuole del Titano, AVIS e AIDO italiane, scuole e associazionismo sportivo. La Fiamma Olimpica arriverà ad Atene prima della cerimonia di consegna al Comitato organizzatore di Parigi 2024 allo Stadio Panatenaico venerdì 26 aprile.

