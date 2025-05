PLESSI SCOLASTICI Scuola, possibili chiusure: a Fiorentino una serata di confronto con il segretario all'Istruzione Lonfernini

Il tema è caldo ed è difficile mettere tutti d'accordo. Nell'ampio dibattito sull'opportunità di chiudere alcuni plessi scolastici a San Marino, i due piatti della bilancia presentano le due tesi: il benessere psicofisico dei bambini è la priorità e dunque non possono frequentare classi deserte; dall'altra parte la scuola si configura come punto di riferimento nei Castelli e si teme una morte sociale conseguente alla sua chiusura. L'attenzione si concentra a Fiorentino, che con il Segretario all'Istruzione Teodoro Lonfernini aveva già avuto un confronto a distanza. Il Comitato dei Genitori aveva espresso preoccupazione e perplessità e il Segretario li aveva rassicurati con un comunicato ufficiale. Ora il dialogo diventa diretto e frontale, in una serata dedicata al tema.

"Per quello che riguarda Fiorentino e Chiesanuova - ricorda Lonfernini - sono aree di interesse in anni che verranno, ma non stiamo parlando di un tempo molto lontano. Perciò tutta questa attività preventiva in termini di comunicazione ci porterà ad un maggior convincimento. È stato un dialogo fino a tardissima serata, dove hanno potuto ascoltare quelle che sono le ragioni di un piano, quale sarà anche in avvenire la filosofia. Per cui credo che sia stata una serata nella quale hanno acquisito maggiore consapevolezza".

Il Comitato scuole vive nei Castelli definisce fondamentale il ruolo della scuola come luogo di cultura, comunità, crescita personale. Per i plessi di Fiorentino nessuna decisione definitiva è stata presa. L’unico intervento attualmente previsto riguarda l’accorpamento della Scuola dell’Infanzia di Città con il plesso di Murata, con l’obiettivo di ampliare gli spazi del Nido d’Infanzia e migliorare l’offerta per i bambini più piccoli. La riorganizzazione scolastica, ricorda Lonfernini, nasce da una visione strategica e non da esigenze di risparmio.

"Esorto sicuramente i capitani di Castello e le giunte - conclude Lonfernini - a continuare questa forma di dialogo su un tema estremamente sentito da parte delle famiglie, per cui continueremo con questa attività di comunicazione e di condivisione di un piano che abbiamo sempre detto essere programmato, graduale e sarà rinnovato certamente ogni anno all'interno delle commissioni preposte".

Nel video l'intervista al segretario all'Istruzione, Teodoro Lonfernini

