Scuola post-Covid, dialogo con la Diocesi per nuovi spazi

Scuola a Domagnano

Il mondo della scuola non va in vacanza, anzi, quello di agosto sarà un mese fitto di incontri fra Segreteria di Stato e Dirigenti, docenti, personale di ogni ordine e grado per arrivare a settembre pronti a livello organizzativo. “Si lavorerà senza sosta” – anticipa il Segretario all'Istruzione, Andrea Belluzzi – e già la prossima settimana potrebbero arrivare novità sostanziali. Intanto, le certezze: sono quelle relative alle date di apertura e chiusura delle scuole. 7 settembre: primo giorno di scuola per Infanzia ed Elementari e il per il Centro di Formazione Professionale; 14 settembre: avvio delle attività didattiche anche per Scuole Superiori. Fissato all'11 giugno il termine delle lezioni per elementari, medie e superiori; il 18 giugno per la scuola dell'infanzia.



Uno sguardo all'Italia - dove ancora, dall'uso delle mascherine in classe, all'arrivo dei 3 milioni di banchi, alla quota della cosiddetta didattica digitale integrata -: è di ieri la notizia dell'accordo fra Vicariato, Roma Capitale e Metropolitana e Ufficio Regionale per l', all'e all', per svolgervi parte della didattica. Un modello destinato a fare storia e unain chiave sussidiaria che, anticipando lo stivale, ha già pensato di sperimentare: “Già due settimane fa – spiega il Segretario Andrea Belluzzi – abbiamo avuto incontri con, che ha manifestato la suaalla proposta”.

Si guarda, per esempio, al Circolo Don Bosco di Murata, al Circolo Don Elviro a Domagnano, al Centro Sociale Sant'Andrea di Serravalle. Sempre in chiave logistica e di organizzazione degli spazi, già durante la Commissione Istruzione dello scorso 14 luglio, il segretario Belluzzi aveva anticipato gli interventi infrastrutturali compiuti, insieme al Territorio e all'Azienda per i Lavori Pubblici, con uno sguardo particolare alla scuola media: dall'allargamento di alcune aule a Fonte dell'Ovo fino alla creazione di nuove a Serravalle, sempre per garantire distanziamento interpersonale.