Scuola primaria, al via le iscrizioni sul Titano. In Italia crollano gli alunni: -134mila a settembre A San Marino aperte oggi le iscrizioni online per i nati nel 2019. In Italia l’Istat lancia l’allarme denatalità: in 20 anni persi oltre 900mila under 19. Atteso il taglio di 6.000 cattedre e una popolazione scolastica sempre più ridotta.

Aprono oggi sul Titano le iscrizioni alla classe prima elementare per i nati nel 2019, facoltative per i bimbi nati nei primi tre mesi del 2020. Ci sarà tempo fino al 28 marzo. L'iscrizione è completamente online, accessibile tramite il link disponibile sul sito ufficiale: www.elementare.educazione.sm.

In Italia vi saranno 134mila studenti in meno a settembre: la denatalità si abbatte con violenza sulla scuola. Secondo l'Istat in 20 anni sono stati persi oltre 900mila giovani under 19. Tra otto-nove anni la popolazione scolastica non raggiungerà i sei milioni.

Dati che rivelano un quadro allarmante sulla situazione demografica italiana, con conseguenze su sistema scolastico e mercato del lavoro. Secondo le ultime stime del governo si va verso il taglio di circa 6000 cattedre. Anche i bimbi di sei anni, che si preparano ad entrare nella scuola primaria, hanno visto un calo significativo: oltre 60.000 in meno in 5 anni. Secondo l’ultimo rapporto dell’Ocse, il rapporto alunni/docenti in Italia è tra i più sfavorevoli a livello internazionale.

