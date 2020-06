Scuola: riapre l'Infanzia e gli esami si avvicinano. Dal Segretario Belluzzi prime idee per il nuovo anno

Dopo il lockdown, per i 350 bambini dell'Infanzia che sono tornati a scuola è stata una doppia novità: oltre al rientro, hanno potuto rivedere i propri compagni. La scuola sarà aperta fino al 25 giugno con le nuove linee guida. Niente mascherina per gli alunni, ma si lavora in gruppi più piccoli. I plessi sono in funzione solo la mattina. Tutti gli educatori sono stati utilizzati e, in parallelo, i gruppi di bambini sono aumentati dovendo assegnare un insegnante ogni sei alunni anziché uno ogni 17. Impiegato al 100% anche il personale non docente.

L'anno scolastico terminerà il 10 giugno per elementari, medie e superiori. E gli esami si avvicinano: il 12 giugno per i ragazzi delle medie e il 18 per quelli delle superiori. In uno scenario nuovo, avanzano le prime idee per il prossimo anno. L'obiettivo, spiega il segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi, è tornare alla normalità, con un piano alternativo in caso di necessità.

Nel servizio, l'intervista ad Andrea Belluzzi (segretario di Stato all'Istruzione)





I più letti della settimana: