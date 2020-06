Scuola: ritorno in aula per i bambini dell'Infanzia, si avvicinano gli esami per medie e superiori

Oggi il ritorno in aula per i bambini della scuola dell'Infanzia. Plessi riaperti dopo il lockdown, fino al 25 giugno. I piccoli alunni hanno incontrato di nuovo, dal vivo, i proprio compagni. Si sta a scuola con le nuove linee guida, come quella che prevede la formazione di piccoli gruppi. 350 i bambini che hanno ripreso: più di un terzo del totale. In questa nuova fase, la scuola è aperta solo la mattina perché le attuali regole prevedono di assegnare un insegnante ogni 6 bambini anziché uno ogni 17 come prima e gli educatori sono stati utilizzati tutti. Stessa cosa vale per il personale non docente che è stato impiegato al 100%.

La riorganizzazione e la riapertura ha previsto molto lavoro, spiegano dal Dipartimento Istruzione. Nel frattempo, si avvicina l'ultimo giorno di lezioni per elementari, medie e superiori. E stanno per partire gli esami: il 12 per le medie e il 18 per le superiori. Saranno in presenza e per i ragazzi eventualmente in quarantena è prevista la possibilità di sostenere la prova a distanza.