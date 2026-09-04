Scuola sammarinese tra nuovi percorsi e nodo docenti

Mancano ormai pochi giorni al ritorno in classe, e i riflettori sono puntati sulle novità dell'anno scolastico 2026/2027: il completamento dell'Istituto Tecnico Industriale, l'avvio del Liceo delle Scienze Umane e la svolta del CFP, che diventa una vera scuola professionale, capace di assolvere l'obbligo scolastico e offrire un'alternativa al liceo. Interventi strategici che trovano il pieno sostegno di Libera. Il partito definisce questi passaggi fondamentali per offrire un'istruzione al passo con i tempi.

Ma l'attenzione si sposta ora sul personale docente. Se da un lato Libera riconosce un positivo lavoro di mediazione, e considera un primo risultato importante l'intesa raggiunta sul corso di sostegno e sul rispetto delle graduatorie, dall'altro chiede un accordo pieno tra docenti, sindacati e Governo, capace di garantire stabilità al personale e continuità al sistema.

Ma la riorganizzazione della scuola non riguarda solo i contratti: richiede anche tempi tecnici per far correre i programmi. Proprio su questo fronte si inserisce l'ultima decisione del Governo. Il Congresso di Stato ha infatti prorogato al 30 settembre il termine per definire i piani formativi dell'ITI. Un decreto-legge — richiesto dalla Direzione del Dipartimento Istruzione — necessario per gestire la complessità tecnica del nuovo ciclo.

L'obiettivo indicato nella delibera è chiaro: completare i quadri dell'offerta formativa in tempo utile per la programmazione dell'anno scolastico 2027/2028, evitando che la fretta possa compromettere la coerenza e la piena attuazione della riforma. Tracciare nuovi percorsi e dare garanzie a chi la scuola la fa funzionare: è su questo doppio binario che si gioca la partita per il futuro dell'istruzione sul Titano.







