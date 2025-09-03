ISTRUZIONE Scuola, SdS Lonfernini replica a RF: "Confronto e prospettiva l'unica via per il futuro della scuola sammarinese"

Il Segretario di Stato all'Istruzione Teodoro Lonfernini replica alle critiche di Repubblica Futura sulla scuola, difendendo la sua decisione di convocare un collegio docenti unitario. L'iniziativa, lungi dall'essere un atto "arbitrario" o "provocatorio", rappresenta per il Segretario uno strumento di massima trasparenza e un metodo di lavoro volto a superare i "tavoli ristretti".

L'obiettivo è un confronto diretto e capillare con l'intera comunità educante, per accogliere la ricchezza di contributi e punti di vista da ogni ordine scolastico. Lonfernini ribadisce che spetta a lui la responsabilità di guidare il settore, agendo nell'interesse generale della comunità, e si mostra aperto a valutare proposte costruttive che superino la polemica fine a sé stessa, trasformando il dialogo in azioni concrete per il bene degli studenti.

