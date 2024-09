ISTRUZIONE Scuola Secondaria Superiore: iscrizioni in crescita. Inaugurata nuova ala nello stabile ex mensa Circa 200 i nuovi studenti iscritti al primo anno: “Dato felice – afferma Giacomo Esposito, dirigente scuole superiori – che al tempo stesso ci deve cogliere preparati”.

Numeri importanti e in costante crescita quelli delle nuove iscrizioni alla Scuola Secondaria Superiore di San Marino. Aumento che ha reso necessario l'ampliamento dello stabile con nuove aule ricavate nei locali ex mensa, presentate al Segretario di Stato all'Istruzione Teodoro Lonfernini.

"Molto positivo - afferma Lonfernini - il fatto che il nostro istituto superiore cresce. Gli ultimi dati sono ad un +31% in termini di gradimento e di scelta da parte dei nostri ragazzi nel loro percorso. Il fatto di poter ampliare la logistica, i luoghi che li accoglie, era certamente un obiettivo da tempo. Oggi si è concluso, si è portato a compimento e quindi la mia visita in funzione anche di questo viaggio che sto svolgendo in tutti i plessi dei nostri ordini scolastici, ci ha portato anche a vedere come gli allargamenti siano stati svolti, molto funzionali e gradevoli".

Circa 200 i nuovi studenti iscritti al primo anno: “Dato felice – afferma Esposito, dirigente scuole superiori – che al tempo stesso ci deve cogliere preparati. Oggi abbiamo inaugurato degli spazi che si erano resi necessari per l'andamento positivo delle iscrizioni che sembra essere un po' in controtendenza con il calo demografico anche se ovviamente questo prima o poi si farà risentire. Però ciò che c'è di positivo è che sempre più studenti sammarinesi scelgono la scuola in territorio, lo fanno anche alla luce delle innovazioni che vengono portate avanti e anche in confronto con quello che offre il territorio italiano. Quindi per noi è motivo d'orgoglio presentare una proposta competitiva rispetto a quella che viene offerta poi in Italia".

Nel servizio le interviste a Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato Istruzione) e Giacomo Esposito (Dirigente scuole superiori)

