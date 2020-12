COVID-19 Scuola Secondaria Superiore: si lavora per la riapertura totale Oggi sono tornati tra i banchi gli studenti di I° e V° dei licei e delle II° dell'Istituto Tecnico. Il Segretario di Stato Andrea Belluzzi ha anticipato anche alcuni interventi sul calendario scolastico per garantire le lezioni.

Torna suonare la campanella nella Scuola Secondaria Superiore. Oggi di nuovo in classe le prime e quinte dei licei e le seconde dell'Istituto Tecnico della Repubblica. Decisione arrivata in accordo con la Direzione generale ISS, il Gruppo emergenze, la pediatria e la medicina di base.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Nella riunione di ieri, spiega il Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi, abbiamo valutato la ripresa in presenza delle lezioni alle Superiori e condiviso soluzioni sostenibili per il mondo scolastico. Alle famiglie l'invito di utilizzare, se possibile, mezzi propri per alleviare la pressione sui trasporti scolastici pubblici che restano un punto critico.

Ci saranno, anticipa Belluzzi, alcuni interventi sul calendario scolastico per affrontare nel modo migliore i prossimi mesi: "Cercheremo di intervenire con ponti o periodi di festività aggiuntivi per garantire le lezioni in un periodo delicato".

Già partito inoltre il lavoro per un piano di riapertura totale. Si dovrà valutare comunque costantemente l'andamento dell'ondata pandemica: "Anche su un quadro come quello attuale - spiega il Segretario di Stato all'Istruzione - noi possiamo garantire la ripresa in presenza per tutti, probabilmente con una piccola rotazione di didattica a distanza".

Nel servizio l'intervista ad Andrea Belluzzi (Segretario di Stato alla Sanità)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



I più letti della settimana: