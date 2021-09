Scuola, si torna in classe

Prima campanella, in mattinata, per gli studenti del Titano, ad eccezione di quelli delle superiori che torneranno in aula mercoledì. Il Segretario all'Istruzione Belluzzi ha ricordato - durante il tg San Marino - come i rischi legati alla pandemia non siano ancora azzerati, nonostante il miglioramento della situazione. "Nonostante l'importante campagna vaccinale portata avanti a San Marino, alla quale ha aderito gran parte della popolazione, iniziamo il terzo anno scolastico con il covid: questa volta gli auspici sono positivi - ha affermato il Segretario -, ma manteniamo la prudenza che questi anni ci hanno insegnato". Poi il suo in bocca al lupo agli studenti.

Quasi 4 milioni di studenti tornano oggi a scuola in 10 regioni italiane, per il terzo anno scolastico alle prese con la pandemia di Covid. Il governo è deciso a evitare la didattica a distanza (ci andranno solo temporaneamente le classi con positivi accertati), mentre alcuni temono che i controlli dei green pass creino file. Tra le misure anti Covid, oltre ai green pass per i non studenti, tamponi a campione, orari scaglionati, più bus e metro, distanziamento e mascherine. Restano ancora da sciogliere i nodi delle classi troppo numerose e i mali annosi della scuola. Già nella notte l'Unione degli studenti ha inscenato una protesta davanti al ministero. Questa mattina si mobilita la Rete degli studenti e l'Anief sarà in sciopero.