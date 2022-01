ISCRIZIONI Scuola: Spid per iscrizioni in Italia. Belluzzi 'attivi per una soluzione'

A margine della conferenza stampa del Governo, Andrea Belluzzi interviene anche sulle difficoltà riscontrate da alcune famiglie del Titano per iscrivere i figli alle scuole secondarie d'oltre confine: "siamo venuti a conoscenza di queste criticità per lo Spid - ha detto il Segretario all'Istruzione - e per i problemi di preiscrizioni che vedono il 28 gennaio come termine ultimo. Ci siamo attivati per trovare delle soluzioni alle iscrizioni in Italia, come già capitato in passato in sede universitaria, lavorando con le regioni ad una linea unitaria da divulgare poi alle scuole.

