TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
10:19 San Marino adotta il nuovo Protocollo contro bullismo e cyberbullismo 10:16 CGG: approvata l'Istanza d'Arengo per l'introduzione del reato di surrogazione di maternità 10:14 Funerali Kirk: Trump rende omaggio all'attivista conservatore davanti a 200mila persone in Arizona 08:09 Faetano, nuovo gioco donato alla scuola in ricordo di Jenni Tamagnini 07:45 Consiglio Grande e Generale: surrogazione di maternità e cittadinanza al centro dei lavori odierni
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Scuola St. Louis: un nuovo futuro in Malawi

La scuola è stata dedicata alla memoria di Marino e Marzia Forcellini

22 set 2025
Scuola St. Louis: un nuovo futuro in Malawi

Un nuovo capitolo per l'istruzione in Malawi: è stata inaugurata la scuola St. Louis, un progetto nato dalla collaborazione e dalla solidarietà di tre importanti realtà. La scuola è stata dedicata alla memoria di Marino e Marzia Forcellini, il fondatore della San Marino For The Children e sua figlia, per onorare il loro impegno di instancabili volontari e l’amore che hanno portato dallo Zambia al Malawi.

L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo di San Marino For The Children, dalla Fondazione Forcellini-Pasqualini e dalla Fondazione Simoncini-Galluzzi. La scuola St. Louis è più di un semplice edificio: è una speranza e un'opportunità concreta per le nuove generazioni, che offrirà gli strumenti agli alunni per costruire il loro stesso futuro.





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità