SOLIDARIETÀ Scuola St. Louis: un nuovo futuro in Malawi La scuola è stata dedicata alla memoria di Marino e Marzia Forcellini

Scuola St. Louis: un nuovo futuro in Malawi.

Un nuovo capitolo per l'istruzione in Malawi: è stata inaugurata la scuola St. Louis, un progetto nato dalla collaborazione e dalla solidarietà di tre importanti realtà. La scuola è stata dedicata alla memoria di Marino e Marzia Forcellini, il fondatore della San Marino For The Children e sua figlia, per onorare il loro impegno di instancabili volontari e l’amore che hanno portato dallo Zambia al Malawi.

L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo di San Marino For The Children, dalla Fondazione Forcellini-Pasqualini e dalla Fondazione Simoncini-Galluzzi. La scuola St. Louis è più di un semplice edificio: è una speranza e un'opportunità concreta per le nuove generazioni, che offrirà gli strumenti agli alunni per costruire il loro stesso futuro.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: