Nel video l'intervista al Dirigente Giacomo Esposito

A poco più di venti giorni dal ritorno tra i banchi di scuola, fissato per il 18 settembre, è aria di riforme per l'Istituto Superiore di San Marino: prevista un'offerta formativa più ricca per l'anno scolastico 2020/2021.



