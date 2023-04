IL SOGNO DI VOLARE Scuola Superiore e Aeroclub firmano accordo per aiutare gli studenti Iti nell'accesso ad istituti aeronautici Collaborazione per garantire le migliori opportunità formative

L'uomo sogna di volare. Da sempre. Un desiderio che è simbolo di libertà insito nell'animo umano, e realizzato con l'avvento dell'aeronautica. Un settore che esercita un certo fascino tra i giovani, anche per futuri sbocchi professionali. Così, novità di quest'anno - grazie all'interessamento della Professoressa Lucia Ghiotti - Aeroclub San Marino e Scuola Secondaria Superiore stringono una collaborazione sancita dalla firma di un accordo triennale, per realizzare un progetto didattico che consenta agli studenti dell’Istituto Tecnico di integrare il proprio percorso di studi con le competenze richieste per l’accesso agli istituti tecnici aeronautici italiani.

4 incontri di formazione tenuti da Massimiliano Bonatti, pilota di linea e Direttore della Scuola di Volo per lo svolgimento di alcuni moduli didattici volti a favorire la conoscenza dei principi del volo e delle basi fondamentali dell’Aviazione Civile.

Nel video le interviste a Giacomo Esposito, Dirigente Scuola Secondaria Superiore ed Edgardo Casali, Presidente Aeroclub San Marino.

