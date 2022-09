SAN MARINO Scuola Superiore: Simone e Giada sorridenti nel murale dell'Associazione studentesca [video] “In momenti come questi – ha affermato il Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi – ognuno si interroga su che risposte dare a certe tragedie: voi ragazzi avete dato la migliore, l'amore”.

Un pannello, che raffigura Simone De Luigi e Giada Penserini, lungo il corridoio principale della Scuola Secondaria Superiore. È l'opera realizzata da due artisti sammarinesi, Francesco Giardi e Lorenzo Ercolani, voluta dall'Associazione studentesca sammarinese per far si che il sorriso dei due ragazzi resti per sempre all'interno dell'istituto che frequentavano.

“In momenti come questi – afferma il Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi – ognuno si interroga su che risposte dare a certe tragedie: voi studenti avete dato la migliore, l'amore”. Alla cerimonia presenti anche i genitori di Simone e Giada, i compagni di classe anche quella della sorellina di Giada, i professori e il dirigente scolastico della Scuola Secondaria Superiore Giacomo Esposito.

