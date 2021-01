Scuola: tutti in presenza da lunedì Si lavora sulla sensibilizzazione per arrivare a togliere l'obbligo dell'uso della mascherina al banco per i più piccoli

Tutte le scuole operative, tutti i ragazzi in presenza da lunedì 11. Era l'indirizzo auspicato dalla Segreteria all'Istruzione e la decisione è stata perfezionata oggi, dopo gli ultimi incontri con il Gruppo per le Emergenze, in collaborazione anche con la Segreteria al Lavoro.

Per le superiori, alcune classi torneranno a scuola spostandosi in aule non utilizzate nella sede dell'Università di San Marino, a maggiore garanzia rispetto al mantenimento delle distanze. Si guarda ai dispositivi di sicurezza anche per quanto riguarda il trasporto scolastico: 6 linee potenziate, come annunciato nei giorni scorsi, per limitare la presenza degli studenti al 50% rispetto alla capienza, ma anche una azione di controllo e monitoraggio: “Verrà avviato – annuncia il segretario Andrea Belluzzi - anche un monitoraggio, per verificare che i ragazzi facciano uso corretto della mascherina in un ambiente in cui l'uso resta obbligatorio”.

Sull'uso delle mascherine, si guarda ai più piccoli, con l'obiettivo di arrivare ad eliminarne l'obbligo quando si è al banco. In questa direzione, di concerto con l'ISS e il Gruppo per le emergenze – annuncia Belluzzi – avvieremo incontri con i bambini e gli insegnanti per sensibilizzare ad un utilizzo corretto del dispositivo. "Introdurre l'uso obbligatorio della mascherina, dati alla mano, ha migliorato le criticità. Ma non ci accontentiamo – dice Belluzzi - né noi, come scuola, né la Sanità, perché sappiamo bene qual è la funzione sia didattica sia sociale del poter stare senza mascherina. Ma per raggiungere questo obiettivo dobbiamo lavorare insieme”.

Nel video, l'intervista al Segretario all'Istruzione, Andrea Belluzzi



